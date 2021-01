Covid-19: Auckland City fica fora do Mundial de Clubes FIFA 2020

O mundial perde um integrante para a edição 2020 | Foto: Phototek/Auckland City

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta sexta-feira (15) que o Auckland City (Nova Zelândia) não disputará a edição 2020 do Mundial de Clubes, que será realizada entre os dias 1º e 11 de fevereiro em Doha, no Catar.



Em nota, a entidade argumenta que, em respeito às medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, exigidas pelo governo neozelandês, "não foi possível chegar a uma solução" que viabilizasse a participação do clube da Oceania.

"Apesar das conversas regulares com o clube, com a federação de futebol da Nova Zelândia e a Confederação de Futebol da Oceania (OFC), as determinações das autoridades do país em relação a isolamento e quarentena vão além das atribuições da Fifa", afirma o comunicado.

"A Fifa, juntamente com as autoridades do Catar, implementará um protocolo médico e de segurança que assegure a saúde e a proteção dos envolvidos na competição", completa a nota.

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Piloto da Ferrari testa positivo para Covid-19 e é afastado

STJD abre inquérito para apurar caso de racismo contra Gerson