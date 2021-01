Por que Robinho ainda tem contrato com o Santos? Entenda

O valor pago ao jogador é apenas simbólico | Foto: Ivan Storti/Santos FC

Antes mesmo de ser eleito presidente do Santos em dezembro, Andres Rueda falou sobre a intenção de rescindir o contrato de Robinho. A gestão assumiu em janeiro e isso ainda não ocorreu. Robinho não seguiu com as conversas para permanência na equipe, em 2021.

O contrato de Robinho é válido até 28 de fevereiro e tem salário baixo, de R$ 1500, mas uma cláusula atrapalha o fim dessa curta passagem: o comprometimento de pagar uma dívida com o atacante.

O ex-presidente Orlando Rollo prometeu pagar um débito antigo, de cerca de R$ 2 milhões, nos próximos meses. E o atleta daria um desconto considerável ao clube. Com dificuldade financeira, o Peixe não consegue rescindir agora pois teria que arcar com a dívida imediatamente.

"Sobre Robinho, contrato vence em fevereiro. Conversamos com ele, sabe da intenção de terminar a relação profissional. Isso está no departamento jurídico para chamarmos a advogada dele nos próximos dias e encerrar essa questão", disse Rueda, nessa sexta-feira (15).

*Com informações da Gazeta Esportiva

