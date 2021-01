São Paulo busca o caminho da vitória e Internacional mira a liderança

Em caso de vitória e um tropeço do São Paulo, o Internacional volta a liderança do Campeonato Brasileiro | Foto: Reprodução

Após duas derrotas seguidas, o líder São Paulo enfrenta o Athletico-PR fora de casa, no estádio Arena da Baixada, às 15h. Internacional e Fortaleza duelam às 19h30, no Beira-Rio. O colorado tem a chance de vencer e encostar de vez na primeira colocação.



São Paulo x Athletico-PR

Antes, imparável, o São Paulo voltou a conhecer a derrota em seus dois últimos jogos. Perdendo por 1 a 0 para o Santos, e levando um verdadeiro atropelo do Bragantino, terminando o jogo com 1 gol, contra 4 do adversário.

Fernando Diniz voltou a se concentrar com os jogadores no Centro de Treinamento (CT) da Barra Funda, onde realizou atividades de regeneração e ganho de força. Junto a comissão técnica, o treinador fez treinos táticos e técnicos.

O Furacão busca sua terceira vitória seguida, diante do líder do Brasileirão | Foto: Miguel Locatelli/Athletico-PR

Luciano, uma das principais peças da equipe, durante a temporada, continua como dúvida. O jogador ainda se recupera de uma inflamação na coxa esquerda e desfalcou o time nas duas derrotas sofridas. O zagueiro Bruno Alves volta de suspensão e pode reforçar o elenco.



Bruno Seixas, torcedor do São Paulo, falou ao Portal em Tempo, o que espera da partida e a má fase do time.

"Não podíamos achar que o campeonato já estava ganho, ainda faltam muitas rodadas. O jogo contra o Santos mostrou que a baixa do Luciano faz efeito. O Diniz precisa de uma reposição para voltar a jogar como antes. É sempre complicado jogar com o Athletico, na casa deles. Eles tem um contra-ataque rápido e distribuem bem, o São Paulo precisa inibir isso." contou o torcedor, que acredita em uma recuperação.

Diniz busca alternativas para voltar a vencer | Foto: Bruno Ulivieri/ Agif

O "Furacão" chega de três vitórias seguidas e está embalado para a partida dentro de casa. A equipe fez sua preparação no CT do Caju . Os treinos com a comissão técnica foram voltados a ganho de força e preventivo contra possíveis lesões.



Paulo Autuori, técnico do rubr-negro, levou os jogadores ao gramado para treinos táticos, dando ênfase para o posicionamento da equipe.

Nikão e Renato Kayzer, que desfalcaram a equipe, por estarem suspensos, estão liberados e podem atuar contra o tricolor paulista. Erick e Márcio Azevedo ainda se recuperam de lesão e estão de fora.

O Athletico-PR está na 11a colocação e ainda sonha em chegar a se classificar para a fase pré-libertadores.

Internacional x Fortaleza

Com cinco vitórias consecutivas, o Internacional pretender ampliar essa sequência diante do Fortaleza. O jogo dentro de casa pode ser um dos fatores fundamentais para somar mais três pontos.

O técnico "Abelão", como é carinhosamente chamado pelo torcedores, realizou atividades táticas com os jogadores, no CT do Parque Gigante, junto a sua comissão técnica.

Para a partida, os colorados não poderão contar com Thiago Galhardo e Rodrigo Modelo, ambos fora por lesão.

Abel e o elenco colorado em treinamento | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O "Leão do Pici" não venceu suas últimas sete partidas no Brasileirão, e está apenas três pontos da zona do rebaixamento. Após o empate com o Grêmio, pela rodada 29 do campeonato, o Fortaleza se concentra em vencer o Internacional, fora de casa.



Enderson Moreira, técnico da equipe, voltou a treinar com o time no CT Ribamar Bezerra, realizando atividades técnicas com os jogadores.

O Fortaleza ocupa a décima sexta colocação no torneio | Foto: Bruno Oliveira/Twitter Fortaleza

O zagueiro Wanderson cedeu entrevista coletiva e projetou as expectativas para o jogo.



"O Internacional é uma equipe qualificada, será um jogo difícil. Eles são bastante técnicos e vão estar jogando dentro de casa, mas se colocarmos nosso ritmo e evoluir, temos chance de sair com um bom resultado." disse o defensor, confiante em um bom resultado.

Leia mais:

Covid-19: Auckland City fica fora do Mundial de Clubes FIFA 2020

Grêmio e Palmeiras duelam pelo Brasileirão e projetam Copa do Brasil