Após má sequência, Flamengo enfrenta o Goiás pelo Brasileirão

Pressionado, o Flamengo enfrenta o Goiás, nesta segunda-feira (18), às 20h, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Longe do Rio de Janeiro, o Flamengo vai buscar dias melhores e apostar todas as fichas para continuar na briga pelo título.

Após uma semana conturbada, com protesto de torcedores no Ninho do Urubu, o Rubro-Negro tenta reencontrar a paz. E o caminho é vencer.



O clube vem de uma sequência de três jogos sem vencer. O trabalho do técnico Rogério Ceni é questionado. Sob pressão, o time sabe que não pode vacilar, tanto para evitar que a crise exploda de vez, quanto para continuar na briga pela ponta da tabela.

"Precisamos melhorar, matar os jogos antes, ter mais cuidado taticamente para não sofrer gols. Precisa fazer mais gols e tomar menos gols. Nosso time vem trabalhando isso muito durante a semana, para fazermos um bom jogo contra o Goiás e vencer", declarou Gabigol.

O meia Gerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Diego Ribas deve ser titular no meio de campo, mas João Gomes pode ser uma alternativa.

Diego Alves, desfalque nos últimos três jogos em função de uma lesão na coxa direita, deve seguir de fora. Então César será o titular, mas Diego viajará com a delegação e pode voltar contra o Palmeiras.

