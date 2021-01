Alison testa positivo para Covid-19 e desfalca o Santos

O jogador pode desfalcar a equipe na Libertadores | Foto: Lance!

Volante e capitão do Santos, Alison testou positivo para Covid-19. O resultado saiu na sexta-feira (15) e o jogador foi submetido a uma contraprova ainda no domingo (17), que confirmou o resultado. O atleta cumprirá dez dias de quarentena. O volante é baixa para as próximas partidas pelo Campeonato Brasileiro.



O Santos Futebol Clube emitiu nota a sobre o diagnóstico positivo do jogador. Confira:

"O Santos Futebol Clube informa que o atleta Alison testou positivo para Covid19 na última sexta-feira (15) e novamente na contraprova feita domingo (17). Ele já está cumprindo quarentena de dez dias, conforme prevê o protocolo, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica do Clube." informou o clube.

Alison desfalca o Peixe nas próximas três partidas pelo Campeonato Brasileiro diante Fortaleza, Goiás e Atlético-MG.

O jogador ainda precisa testar negativo para a doença dias antes da decisão para poder ser liberado pelos protocolos da Conmebol e ficar a disposição do técnico Cuca para a final da Taça Libertadores, dia 30. A comissão técnica acredita que poderá contar com o jogador na decisão.

*Com informações do Lance!

