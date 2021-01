Messi é expulso pela primeira vez no Barcelona e desfalca dois jogos

O jogador só havia sido expulso pela seleção argentina | Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters

Lionel Messi foi suspenso por dois jogos depois de levar o primeiro cartão vermelho jogando pelo Barcelona. O Código Disciplinar espanhol considerou a ação do argentino como "ocorrida de forma violenta" contra um adversário e não como agressão.



O lance da expulsão foi na derrota da final da Supercopa espanhola, contra o Athletic Bilbao. O argentino atingiu o rosto de Asier Villalibre com o braço e, na súmula, o árbitro da partida descreveu a falta como "golpe com força excessiva".



O próximo jogo do Barcelona em que Messi estará cumprindo a punição é nesta quinta-feira, contra o Cornellà, pela Copa do Rei. O camisa 10 do clube também não enfrenta o Elche no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

O cartão vermelho que levou ao gancho de Messi foi o primeiro dele no Barcelona em 753 partidas disputadas. Em toda sua carreira, o jogador foi expulso apenas três vezes, sendo as outras duas pela seleção argentina.

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Alison testa positivo para Covid-19 e desfalca o Santos

Jogo Olímpicos não serão adiados, afirma premiê do Japão