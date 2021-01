São Paulo e Internacional duelam pela liderança do Brasileirão

O confronto irá decidir o líder do campeonato | Foto: Reprodução

Internacional e São Paulo jogam nesta quarta-feira (20) em um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio do Morumbi, às 20h30. A partida promete ser pura emoção, pela disputa pela liderança.



Internacional x São Paulo

O São Paulo liderava de forma isolada o topo da tabela, mas nos últimos três jogos, a equipe tropeçou, sofrendo duas derrotas consecutivas e um empate, na rodada passada.

Com isso, os tricolores viram a vantagem diminuir para apenas um ponto do segundo colocado, o Inter. Agora, Fernando Diniz busca vencer dentro de casa, para continuar líder e com as maiores chances de conquistar o campeonato.

O baixo rendimento da equipe, parece estar ligado diretamente a falta do atacante Luciano, em campo. Comentaristas e entusiastas do futebol, perceberam que o time perdeu quase que totalmente, o estilo de jogo ofensivo, que apresentava quando o jogador estava atuando.

Diniz está confiante para voltar ao caminho das vitórias | Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Luciano desfalcou o São Paulo nas três partidas que o paulistano não venceu. O atacante sofreu uma inflamação na coxa esquerda, situação que o tirou das partidas em que, de 9 pontos disputados, a equipe garantiu somente um.



Durante a preparação para o confronto, Luciano treinou com bola e pode voltar a jogar, sendo um reforço necessário em um duelo que vai definir o cabeça da tabela.

Se por um lado, a volta do atacante é uma boa notícia, no setor defensivo, o técnico teve uma baixa importante. O zagueiro, Arboleda, que estava sendo uma peça fundamental para a campanha, levou o seu terceiro cartão amarelo, e está fora da partida, para cumprir a suspensão.

Uma das preocupações de Fernando Diniz, era perder mais jogadores para o duelo direto. O atacante Hernanes testou positivo para Covid-19, o que ascendeu o sinal de alerta, no clube. Todos os jogadores foram submetidos aos teste e o resultado foi negativo, assim, quase todo o elenco está a disposição.

Patrick tem sido fundamental para o time gaúcho | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O internacional chega embalado para o jogo fora de casa, a equipe venceu seu sexto jogo seguido no torneio, feito que não acontecia desde 2006, quando derrotou em sequência, os times do São Caetano, Fluminense, Ponte Preta, Juventude, Botafogo e Grêmio.



Agora, o Colorado busca uma nova marca histórica, vencer o sétimo jogo seguido. Vitória que seria fundamental, diante do líder do Brasileirão.

Criticado no início do ano, por sua fraca passagem pelo Vasco da Gama, Abel Braga reencontrou um bom futebol, comandando a equipe do Internacional.

"Abelão", como é carinhosamente chamado, assumiu a equipe depois da saída do badalado técnico, Eduardo Coudet, que optou por treinar o Celta de Vigo, na Espanha.

Para o confronto com o São Paulo, o time gaúcho realizou treinos no Centro de Treinamento (CT) Paeque Gigante. No primeiro treino para a partida de quarta (20) os atletas reservas fizeram um trabalho em campo reduzido, enquanto os titulares do último jogo, contra o Fortaleza EC, fizera trabalhos regenerativos na academia.

O meio-campista Patrick, cedeu entrevista coletiva, onde falou sobre a importância de jogar um jogo de cada vez, e voltar toda a concentração para o agora.

"Temos nos preparado jogo a jogo. Até quarta-feira (20), vamos focar dentro de um adversário e, a partir de quinta, já pensamos no próximo. A gente tem que continuar no mesmo pensamento que tem feito a cada partida. Tem dado certo." disse o jogador.

