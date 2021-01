Botafogo e Vasco lutam para permanecer na elite do Brasileirão

Os cariocas lutam para continuarem na Série A do Brasileirão | Foto: Arte - O Globo

Botafogo e Vasco jogam nesta quarta-feira (20) pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO encara o botafogo no Nilton Santos, às 16h, e o Vasco visita o Bragantino às 20h30, no estádio "Nabizão". As equipes cariocas enfrentam o drama de um possível novo rebaixamento a Série B.

Botafogo



Ocupando a última posição do campeonato, com apenas 23 pontos, a equipe carioca vê o sonho de permanecer entre os grande, diminuir.



O botafogo começou o campeonato com dois empates, seguidos de uma vitória contra um dos líderes do G4, o Atlético-MG. Apesar da baixa frequência ofensiva, o projeto parecia caminhar, mas a partir da 6º rodada, o time viu que o ano não seria fácil. Um derrota dura diante do Internacional, por 2 a o Internacional, balançou a equipe.

Barroca está em sua segunda passagem pelo Botafogo | Foto: Vitor Silva/Botafogo

O "fogão" soma 15 derrotas, onze empates e apenas 4 vitórias. Os números deixam claro o que a equipe enfrenta. Um elenco desanimado, com falta de organização e a própria vontade de vencer. Honda, a principal aposta do time, para a temporada, marcou apenas 3 gols, nas 27 partidas que disputou pelo time.



O Brasileirão caminha para sua últimas rodadas, e o futuro do Botafogo parece estar na Série B do campeonato. Na projeção de sua torcida, as únicas vitórias "garantidas" poderiam vir do jogo contra o Atlético-GO (20) e contra o Sport Recife, no dia 6 de fevereiro. As equipes são consideradas oponentes mais "fáceis" e poderiam dar sobrevida ao clube, no sonho de se manter na Série A.

Com gatito Fernández machucado, Cavaliere assumiu a meta botafoguense | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com oito rodadas restantes, a estrela solitária precisa de um verdadeiro milagre, para evitar seu terceiro rebaixamento para a Série B. Num cenário ideal, o clube precisaria vencer todas as suas partidas, para garantir a permanência. Mas como a tarefa é quase impossível, a equipe luta para não perder mais, garantindo no mínimo um empate, e torcendo para o tropeço dos seus adversários que estão acima.



O botafogo é comandado por Eduardo Barroca, o quinto técnico a assumir a equipe em 2020, mostrando a clara falta de planejamento da diretoria. Agora, resta esperar os últimos capítulos, que pode ser uma história com um fim amargo para os torcedores do "Glorioso".

Vasco

O Vasco da Gama começou embalado no Campeonato Brasileiro. Venceu suas três primeiras partidas e chegou a liderança do torneio. Nesse tempo, a torcida estava ensandecida e acreditava que a temporada 2020 seria o que o torcedor cruzmaltino esperava a tempos, um ressurgimento do bom futebol vascaíno.

Líder e ainda invicto, o "ramonismo" estava em alta, e mesmo que cedo, muitos acreditavam que o time brigaria por títulos e uma vaga na tão sonhada, Copa Libertadores da América. Mas, logo os torcedores acordaram, e hoje, o Vasco luta para não cair pela quarta vez na história.

Luxemburgo é o encarregado de manter o Vasco na Série A do Brasileirão | Foto: Jeferson Guareze/Agif

Após a quinta rodada, o time caiu de rendimento e não conseguiu mais emplacar uma sequência de vitórias, começando uma frustrante saga de empates e derrotas.



Recentemente, Vanderlei Luxemburgo foi reapresentado como técnico da equipe. Ele teve passagem em 2019, quando terminou a competição em 11° colocado e classificou o time para a Copa Sul-Americana 2020.

Benítez é um dos jogadores que está na lista de confiança de Luxemburgo | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Luxemburgo recebeu a oferta do Palmeiras, e deixou São Januário. Depois disso, o Vasco teve três técnicos, são ele: Abel Braga, Ramón Menezes e Ricardo Sá Pinto. Na zona de rebaixamento e com a temporada finalizando. A diretoria "convocou" o "Pofêxor" (apelido carinhoso que deram a Luxemburgo) para tentar colocar ordem na casa.



Sob a tutela de Luxa, o Vasco soma um empatem, uma vitória e uma derrota. Apesar do último jogo ter tido um gosto amargo, o time continua fora do Z4, mas ainda possui chances de rebaixamento. Então, os torcedores esperam que o técnico que os ajudou em 2019, possa recuperar a equipe, mais uma vez.

