Atacante Hulk doa 75 cilindros de oxigênio para hospitais de Manaus

O dinheiro para a compra dos equipamentos foi direcionado ao perfil "Borajudar", que lançou campanha online para ajudar o Amazonas. | Foto: Divulgação

O atacante Hulk, atualmente sem clube, colaborou com os pacientes internados em Manaus, no Amazonas, que sofre um colapso no sistema de saúde com o aumento do número de casos de Covid-19. O jogador doou 75 cilindros de oxigênio a hospitais da cidade. A informação foi divulgada pelo site "UOL".



De acordo com a assessoria do atleta, o valor total da doação foi de R$ 150 mil. O dinheiro para a compra dos equipamentos foi direcionado ao perfil "Borajudar", que lançou campanha online para ajudar o Amazonas.



Na última segunda-feira, o meia do Sport Thiago Neves anunciou nas redes sociais que o elenco do clube pernambucano estava doando 125 cilindros para Manaus.

Outros jogadores também tem enviado cilindros de oxigênio a hospitais do estado.

Na última semana, jogadores como Richarlison e Diego Ribas entraram na campanha do influenciador Whindersson Nunes para comprar cilindros.

