Fast faz primeiro jogo pela Copa Verde nesta quarta em Brasília

O time precisa da vitória para seguir na competição | Foto: João Normando

Manaus - Após campanha histórica na Série D do Brasileirão 2020, o Fast Club volta a campo nesta quarta-feira (20) pela Copa Verde. O time amazonense enfrentar o Independente-Pará, pela primeira fase da competição. O jogo acontece às 14h30, no estádio Defelê, em Brasília.



O jogo seria realizado na Arena da Amazônia, mas com o agravamento da crise sanitária, por conta da pandemia da Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu alterar o lugar da partida.

A poucos dias da competição, o Rolo Compressor teve inúmeras baixas em seu elenco, como o goleiro Alencar, que acertou com o Interporto-TO e Régis, que defenderá o Sampaio Corrêa.

Para o primeiro jogo da competição, o Fast irá jogar com atletas do Sub-20 do clube. Atualmente, apenas sete atletas do elenco da temporada 2020, permaneceram. São eles: Guigui, Guilherme Moller, Bruno Saul, Igor, João Lucas, Negueba e Caíque.

Assim como vários dos jogadores, o contrato do técnico Ricardo Lecheva, terminava com o fim da série D. Ainda incerto sobre um novo acordo, o comandante da equipe tricolor, será Darlan Borges, técnico da base. Os garotos da base já estão inscritos no torneio, e irão compor boa parte do time que entrará em campo.

Com a descontinuidade do elenco, o projeto para 2021 parece cada vez mais difícil e, para passar de fase dentro da Copa Verde, o tricolor de aço terá que se superar e mostrar que sua base pode ser forte.

O adversário do Fast Clube já viajou para Brasília e se faz os últimos ajustes antes da partida. O elenco paraense testou negativo para Covid-19 e todos estarão disponíveis. A equipe é comandada por Sinomar Naves. O "Galo Elétrico" disputará a Copa Verde e o Campeonato Paraense, em 2021.

Leia mais:

Atacante Hulk doa 75 cilindros de oxigênio para Manaus

Botafogo e Vasco lutam para permanecer na elite do Brasileirão