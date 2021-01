Léo Pereira é sondado pelo Besiktas e pode deixar o Flamengo

O defensor amargou más atuações e perdeu a titularidade | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Leo Pereira. A oferta dos turcos é de empréstimo até junho de 2022, com opção de compra ao término do contrato. O clube rubro-negro também receberia um valor de imediato pela cessão.

A diretoria do Flamengo, porém, trata o caso sem pressa. Devido à reta final do Campeonato Brasileiro e também pelo jogo desta quinta-feira com o Palmeiras, a expectativa é de que a decisão não aconteça de imediato.

Contratado pelo Flamengo há um ano, Leo Pereira chegou com status de substituto de Pablo Marí, mas perdeu espaço ao longo do ano. Ao todo, fez 34 jogos e marcou um gol. Sua última partida aconteceu em 24 de novembro, contra o Racing, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O Flamengo prega foco total no jogo contra o Palmeiras, decisivo para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro. A diretoria tem 10 dias para resolver a situação. Caso a proposta seja aceita, Leo Pereira deixaria o clube ainda em janeiro. A janela de transferências na Turquia se encerra em 1º de fevereiro.

*Com informações do Globo Esporte

