Flamengo e Palmeiras tem confronto direto pelo Brasileirão

O palmeiras tenta quebrar um jejum de cinco jogos sem vencer o Flamengo | Foto: Marcello Zambrana/Agif

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha, às 18h, nesta quinta-feira (21). A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro será decisiva para as equipes do topo da tabela. Os cariocas buscam se aproximar da liderança da competição.



O clube paulista é quem vive o melhor momento. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o Alviverde goleou o Corinthians na última segunda-feira (18) por 4 a 0, no Allianz Parque.

O time comandado por Abel Ferreira é o quarto melhor visitante do Brasileirão, com 22 pontos conquistados fora de casa, além de ser dono do quinto melhor ataque e da segunda melhor defesa, com 43 gols marcados e apenas 26 concedidos em 29 jogos.

Já o Flamengo vem de uma vitória sobre o Goiás, após três jogos sem vencer. Com uma boa atuação, o Rubro-Negro derrotou o Esmeraldino por 3 a 0, fora de casa, e recobrou o ânimo e a tranquilidade para o confronto direto com o Palmeiras.

*Com informações do Terra

