Mundial de Handebol é marcado por surtos de Covid-19

A competição serve para avaliar a possível realização das Olimpíadas | Foto: Twitter/Reprodução

Primeira grande competição desde o início da pandemia do coronavírus, o Mundial masculino de handebol está servindo como um teste em termos de protocolos de segurança para as Olimpíadas de Tóquio. O torneio está sendo marcado por inúmeros casos de infecção.



Sob observação do Comitê Olímpico Internacional (COI), o Egito montou uma bolha para sediar o torneio que vai até o dia 31 de janeiro.

Depois de uma semana de jogos, o balanço é de pelo menos um terço das equipes prejudicadas pela covid-19, com direito a seleção abandonando o Mundial no meio. Um cenário que coloca em xeque a viabilidade também dos Jogos do Japão.

Das 32 seleções classificadas para o Mundial, duas sequer conseguiram disputar a competição. Surtos de covid obrigaram República Tcheca e Estados Unidos a desistirem às vésperas da estreia - Macedônia e Suíça foram convidadas como substitutas de última hora. Cabo Verde teve quatro casos positivos na chegada ao Egito, ainda fez sua estreia, mas novos casos de covid fizeram a equipe africana abandonar a competição no meio.

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Botafogo abre o placar, mas perde de virada para o Atlético-GO

Denunciados por incêndio no Ninho do Urubu viram réus