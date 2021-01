Diego Pituca deixa o Santos e assina com o Kashima Antlers

O volante tem sido uma peça fundamental na temporada 2020 | Foto: Ivan Storti/Santos FC

O clube japonês Kashima Antlers oficializou a contratação de Diego Pituca, volante do Santos. O anúncio foi feito na conta do Twitter da equipe nesta quinta-feira (21). O jogador só deixa a equipe depois da final da Libertadores.



O negócio foi fechado por 1,6 milhões de dólares (8,1 milhões de reais), por 50% dos direitos econômicos do Pituca pertencentes ao Santos.

O Peixe pretende ter o jogador em caso de classificação para o Mundial de Clubes. O titular absoluto do meio-campo santista está garantido na final da Copa Libertadores diante o Palmeiras, dia 30 de janeiro no MaracanãNa proposta inicial, Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro. Contudo, os japoneses melhoraram a proposta e os valores finais ainda não foram divulgados.

Além de Pituca, o Santos irá perder o zagueiro Lucas Veríssimo. Depois do último jogo na Libertadores, o defensor irá defender as cores do Benfica, de Portugal.

*Com informações da Gazeta Esportiva

