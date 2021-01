Vela: Martine Grael e Kaena Kunze abrem 2021 com título na Espanha

Nesta quarta-feira (20), a dupla brasileira Martine Grael e Kaena Kunze, campeã olímpica na Classe 49erFx, conquistaram a edição de 2021 da tradicional Regata Olímpica de Inverno de Lanzarote na Espanha.

A dupla brasileira finalizou a prova com 52 pontos, à frente de algumas da principais rivais dos Jogos Olímpicos de Tóquio, como as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que ficaram em 2º com 62, e as polonesas Aleksandra Melzacka e Kinga Loboda, que fechou o torneio em 3º com 74, e a dupla dinamarquesa Marie Nielsen e Marie Thusgaard, que teve 90 pontos e ficou em 5º.Sediada na Marina Rubicón, na Espanha, a competição está recebendo 228 velejadores olímpicos e pré-olímpicos de 34 países.

*Com informações da Agência Brasil

Leia Mais:

Mundial de Handebol é marcado por surtos de Covid-19

Diego Pituca deixa o Santos e assina com o Kashima Antlers