Na ponta do lápis, Botafogo tem 99% de chance de rebaixamento

O clube foi rebaixado em 2002 e 2014 | Foto: Vítor Silva/Botafogo

A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é crítica. O clube carioca é o lanterna da competição com apenas 23 pontos. Com apenas sete jogos pela frente, o Glorioso tem 99% de chances de ser rebaixado.



De acordo com o site especializado InfoBola, o carioca é o time com maior probabilidade de queda. E mesmo que o time vença todos os seus jogos até o final, somará 44 pontos, que nem sempre garante a permanência.

A derrota diante do Atlético-GO em casa evidenciou o que o time já vem vivendo desde o começo da temporada. Mesmo saindo na frente e jogando no Engenhão, não conseguiu se impor e amargou mais uma derrota.

O Fogão não é o único que já está, matematicamente, com um pé na Série B. O Coritiba tem 96% de chances de cair, enquanto o Goiás tem 87%.

O quarto clube rebaixado ainda está longe de ser definido, pois os concorrentes estão embolados na tabela e mudando de posição a cada rodada.

Os candidatos mais fortes ao rebaixamento são Fortaleza, com 33%, Vasco, com 31%, Sport, com 26% e Bahia, com 25%. Atlético-GO, Ceará e Athletico-PR tem 1% de chance cada, e já estão encaminhando a permanência na elite.

*Com informações da Gazeta Esportiva

