Flamengo converterá dinheiro de leilão em oxigênio para Manaus

O lance mínimo para as camisas é de R$ 1000

O Amazonas vive um surto de covid-19 e enfrenta um dos piores momentos da pandemia no país e ausência de oxigênio para abastecer os hospitais. Em prol da campanha de ajuda ao Estado, o Flamengo está leiloando três camisas autografadas do elenco atual para arrecadar fundos que serão repassados para Manaus.



Além do leilão dos três Mantos Sagrados, o Mais Querido também fará a distribuição de máscaras de proteção e álcool em gel para doentes que estejam aguardando por vagas em hospitais, internados e seus familiares.

Para o auxílio à campanha de ajuda a Manaus, o Flamengo se uniu às lojas oficiais e empresas licenciadas, além de fechar parceria com o Complexo do Chapadão e a Pexlog, especializada em logística, com o intuito de garantir a distribuição dos itens captados.

Para os torcedores que quiserem participar do leilão solidário, basta acessar aqui .

