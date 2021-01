Manaus FC goleia Ji-Paraná por 5 a 0 e avança na Copa Verde

O Manaus enfrenta o Atlético Acreano, na próxima fase | Foto: Alan Rones

Manaus - O Manaus FC, treinado por Luizinho Vieira, goleou o Ji-Paraná, na tarde desta quinta-feira (21), pela primeira partida da Copa Verde. A equipe impôs seu ritmo para o adversário e fez cinco gols, que garantiram a vaga para a próxima fase.



O Gavião do Norte marcou o primeiro gol da partida ainda aos 46 segundos do primeiro tempo. Marcado por Diego Rosa, a velocidade do gol desestabilizou a equipe rondoniense.



Na sequência da partida, o Manaus sofreu uma falta perigosa, perto da grande área. Thiago Spice fez o segundo da equipe, batendo firme, sem chances para o goleiro.

O entrosamento entre os jogadores do técnico Luizinho Vieira era perceptível. Jack Chan e Douglas Lima criavam boas oportunidades ofensivas, pelas laterais do gramado.

Em nova falta, aos 26 minutos, Tiago Costa acertou o ângulo e balançou a rede pela terceira vez, para o esmeraldino. Antes do primeiro tempo chegar ao fim, Jack Chan escorou de cabeça e antou o quarto tento da equipe.

No segundo tempo, Luizinho fez várias substituições, com o intuito de testar o desempenho dos jogadores. Philip e Alex foram as mudanças que vieram durante o intervalo. E após de Edvan, Alex, na cara do gol, perdeu o que seria o quinto gol do Manaus.

Já nos acréscimos, Alex, jogador que veio da base do Manaus FC, marcou de fora da área, e carimbou a classificação com uma goleada sobre o Ji-Paraná.

Agora, os amazonenses têm o Atlético-AC como próximo adversário pela competição.

