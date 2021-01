Fortaleza vence Santos e empurra Vasco para zona de rebaixamento

O Peixe, após um jogo bem ruim, viu Jean Mota perder um pênalti e o rival abrir o placar na mesma oportunidade | Foto: Divulgação





O Fortaleza venceu o Santos por 2 a 0 nesta noite, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho e Wellington Paulista marcaram pelo Leão. Com o resultado, os donos da casa empurram o Vasco para a zona de rebaixamento e alcança a 14ª colocação, com 35 pontos. As informações são do site UOL.

O Peixe, após um jogo bem ruim, viu Jean Mota perder um pênalti e o rival abrir o placar na mesma oportunidade. Porém, vale lembrar que Cuca foi a campo com um time praticamente reserva visando a final da Copa Libertadores da América, em jogo contra o Palmeiras, semana que vem (30), no Maracanã.