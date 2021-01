Flamengo vence confronto com Palmeiras, sobe e se aproxima do líder

O resultado é positivo para o atual campeão brasileiro | Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, nesta quinta-feira (21), em partida disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no confronto direto pelas primeiras posições. No duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan, contra, e Pepê fizeram os gols rubro-negros. Com isso, a equipe de Rogério Ceni subiu ao terceiro lugar, aproximando-se do líder Internacional.

O resultado é positivo para o atual campeão brasileiro e significa a segunda vitória seguida para o Fla, que havia batido o Goiás na rodada passada. Agora, o Flamengo tem 55 pontos em 30 jogos e está a quatro do Inter, que possui uma partida a mais.

Já o Palmeiras fica mais distante da briga. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o time está com 51 pontos em 30 jogos e perdeu a chance de entrar no G4. O Verdão está na quinta posição do Brasileiro. Os dois times voltam a atuar no domingo (24): o Flamengo confronta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada, e o Palmeiras no mesmo horário duela com o Ceará, na Arena Castelão.





*Com informações do UOL