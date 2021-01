Alexandre Pato no Clube do Remo? Postagem do jogador agita torcedores

O jogador ainda está sem clube para a temporada 2021 | Foto: Divulgação

O atacante Alexandre Pato, fez uma publicação curiosa em uma de suas redes sociais. O jogador postou o emoji de um leão, mascote do Clube do Remo-PA. Logo a publicação repercutiu entre os torcedores azulinos, que foram as redes sociais, convida-lo a vestir a camisa do time, em 2021.

Yan Oliveira, diretor de futebol do Remo respondeu o atacante com a mensagem "quack" fazendo alusão ao som produzido pelo pato, sobrenome do jogador.



Alexandre Pato está sem clube desde o ano passado, quando rescindiu contrato com São Paulo. A equipe paraense já está confirmada no Brasileirão Série B, da temporada 2021.

