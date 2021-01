Duda Amorim é eleita melhor jogadora de Handebol da década

A atleta é uma das mais respeitadas dentro do Handebol | Foto: Abelardo Mendes Jr

A brasileira Duda Amorim, 34 anos, foi escolhida como a melhor jogadora do mundo da década. A eleição foi promovida pelo site Handball Planet, um dos mais importantes na modalidade. Na mesma votação, através de escolha popular, Duda foi considerada a melhor defensora dos últimos dez anos.



Entre outros títulos, a catarinense de Blumenau é campeã mundial, tendo sido escolhida a melhor atleta do torneio, tricampeã pan-americana pela Seleção Brasileira e pentacampeã da Champions League de clubes.

Além de ser o principal nome da modalidade no país, ela se consolida cada vez mais como um dos maiores nomes do esporte em nível mundial. Já atua há mais de 15 anos na Europa, tendo passado pela Macedônia, onde defendeu o clube Kometal Gjorge Petrov, e está há mais de 10 anos na Hungria, no Gyori Eto KC.

Em 2019, Duda recebeu o prêmio de melhor da Europa pela Federação continental (EHF).

Além da brasileira Duda Amorim, completam a lista do site Handball Planet, a goleira Katrin Lunde (NOR), a pivô Heide Loke (NOR), a central Groot (HOL), a armadora direita Nora Mork (NOR), a ponta-esquerda Camilla Herrem (NOR), a armadora-esquerda Neagu (ROM) e a ponta-direita Jovanka Radicevic (MNE).

*Com informações da Agência Brasil

