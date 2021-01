Torcedores do São Paulo manifestam e pedem demissão de Diniz

Se a diretoria ceder a pressão da torcida, Diniz pode ser demitido | Foto: Matheus Tahan/Conteúdo Estadão

Torcedores do São Paulo fizeram uma manifestação em frente ao Centro de Treinamento (CT) da Barra Funda. O grupo levou faixas e bandeiras para criticar o atual momento do clube. Com várias derrotas seguidas, a torcida pede a demissão do técnico Fernando Diniz.



A equipe não vence a quatro rodadas, e foi humilhado pelo Internacional, na última partida, perdendo por 5 a 1.

A manifestação um pequeno grupo de torcedores para a frente do CT, onde os atletas volta a treinar para a partida de sábado (23), contra o Coritiba.

Imagens da manifestação foram publicadas nas redes sociais, e nelas é possível ver as frase "chega, 12 anos de vexame." que faz referência ao último título do Brasileirão conquistado pelo time, em 2008.

A polícia foi acionada para conter os manifestantes, mas não foi preciso o uso de força, uma vez que os torcedores fizeram suas reinvindicações de forma pacífica.

Os torcedores ainda jogaram milho de pipoca em frente a sede, e gritavam "time de pipoqueiros". Uma das reclamações frequentes por parte da torcida, é o desempenho de Daniel Alves. A estrela do time não rendeu o que se esperava, e tem recebido duras críticas.

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Duda Amorim é eleita melhor jogadora de Handebol da década

Alexandre Pato no Clube do Remo? Postagem do jogador agita torcedores