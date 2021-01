Rodrigo Caio sofre nova lesão e desfalca Flamengo em jogo importante

Ramon será o substituto de Rodrigo Caio | Foto: Alexandre Vidal/Flameng

O Flamengo usou suas redes sociais para atualizar a torcida sobre a situação dos jogadores que estão no departamento médico, nesta sexta-feira(22). Exames constataram que Rodrigo Caio sofreu lesão no músculo adutor da coxa direita, e não jogará contra o Athletico-PR, no domingo (24).



Foi informado que o jogador já está em processo de recuperação integral. O zagueiro saiu aos 33 minutos do primeiro tempo, da partida contra o Palmeiras, sendo substituído por Gustavo Henrique.

O clube confirmou a convocação do lateral-esquerdo Ramon, para integrar o time que jogará contra o Furacão, neste domingo (24).

Ele se junta a Diego Alves na lista de desfalques do Flamengo para a próxima partida. O clube informou que o goleiro ainda se encontra em "processo gradual de recuperação" de um problema também na coxa direita.

"Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100% - diz o comunicado. Diego Alves segue no processo gradual de recuperação, com fisioterapia e trabalhos específicos. Portanto, está fora do jogo contra o Athletico-PR. Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100%." diz a nota do clube.

