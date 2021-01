Justiça impede que novos conselheiros do Vasco tomem posse

O clube pode recorrer da decisão | Foto: Getty Images

A eleição do Vasco ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (22). O juiz Paulo Roberto Correa, da 8ª Vara Cível do Rio de Janeiro, concedeu liminar que impede a posse dos novos conselheiros do clube. O clube pode recorrer da decisão.



Além dos conselheiros, havia a expectativa da posse de Jorge Salgado como novo presidente, mas a liminar impede qualquer mudança e mantém Alexandre Campello como mandatário até nova decisão.

Paulo Roberto Correa é sócio-proprietário do Vasco e, por conta disso, o departamento jurídico do clube já havia requisitado a saída do juiz do caso.

Agora, o Vasco vai tentar derrubar a liminar para poder reagendar a posse dos novos conselheiros. Os eleitos devem defender Jorge Salgado como novo presidente cruzmaltino.

O candidato Leven Siano, que foi derrotado por Salgado na Justiça, utilizou as redes sociais para comentar o fato. "Sigo confiando na Justiça, pronto e preparado para servir o clube e dar alegrias aos milhões de vascaínos que seguem comigo nessa jornada. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Todos Somamos", publicou.

Leven havia afirmado que aceitaria a decisão da Justiça, mas mudou de ideia.

