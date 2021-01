Brasileirão: de olho no título, Flamengo encara Athletico em Curitiba

A sete rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebe o Flamengo neste domingo (24), na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16h (horário de Brasília). Os donos da casa, com 39 pontos, querem se manter na área de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Já o Rubro-Negro, com o moral alto após após ganhar do Palmeiras na última quinta-feira (21), só pensa em vencer para se aproximar ainda mais da liderança e, quem sabe, conquistar o segundo título nacional consecutivo. O jogo terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa, e plantão de Wagner Gomes.

O Furacão terminou a rodada anterior na 12ª posição, última a garantir vaga para a Sul-Americana. Mas o principal objetivo do técnico Paulo Autuori é voltar a vencer, já que nos últimos três jogos foram dois empates e uma derrota. No entanto, o treinador vai ter de contornar vários problemas para escalar o time. Enquanto o meia Fernando Canesin retorna de suspensão, quatro atletas são desfalques já confirmados. Lesionados, os laterais-esquerdos Márcio Azevedo e Abner, o volante Erick e o meia Léo Cittadini não foram liberados pelo departamento médico. Outros dois atletas importantes - meia Lucho González e o atacante Nikão - ainda são dúvida. Autuori cogita modificaçõe na equipe: na lateral-esquerda, Khellven pode dar lugar a Zé Ivaldo. Outra possibilidade é a entrada do volante Richard na vaga do colombiano Alvarado.

Enquanto isso, o Flamengo vem retomando a confiança com os últimos resultados. O 3 a 0 sobre o Goiás fora de casa, e o 2 a 0 sobre o Palmeiras em Brasília colocaram o Rubro-Negro no terceiro lugar, com 55 pontos, quatro a menos do que o líder Inter, sendo que os cariocas disputaram uma partida a menos do que os gaúchos. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni depende apenas de si para conquistar o título brasileiro. Outro fato bastante comemorado pela torcida é que o Rubro-Negro carioca não sofreu gols nos últimos dois jogos. Inclusive, no triunfo sobre o Verdão, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, Ceni apostou no volante Willian Arão no setor defensivo. A escolha que foi bem-sucedida. Nesse mesmo jogo, Rodrigo Caio saiu de campo com dores no adutor da coxa direita e é dúvida para a partida desta tarde.

*Com informações da Agência Brasil