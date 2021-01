Com 5 gols, Manchester United elimina Liverpool na FA Cup

O United ainda teve duas boas chances de virar | Foto: Divulgação

Manchester United e Liverpool se enfrentaram hoje na FA Cup, a Copa da Inglaterra, e fizeram um jogo digno do tamanho desse clássico. No final, o United venceu por 3 a 2, avançou para as oitavas de final da competição e enfrentará o West Ham.

Os dois times mostraram muita força mental. O Liverpool saiu na frente, com gol de Salah, mas o Manchester United não se abalou e buscou a virada, com gols de Rashford e Greenwood. E então os Reds também não fraquejaram e buscaram o empate, com outro gol de Salah.

O jogo foi aberto desde o começo, com chances de gols para os 2 lados. Mas o Liverpool foi o primeiro a aproveitar a oportunidade.

Mas o Manchester United também teve uma bela assistência. Rashford recebeu a bola na esquerda e acertou um lançamento longo para Greenwood, que dominou no peito e chutou cruzado com sucesso. O United ainda teve duas boas chances de virar, com Pogba, mas ele errou o cabeceio e teve um chute rasteiro defendido por Alisson.

*Com informações do UOL

