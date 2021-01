Flamengo joga mal e perde de 2x1 para Athletico-PR

Isolado entre os zagueiros, Gabigol não recebeu bolas em condições e batalhou sozinho na frente. O técnico Rogério Ceni tentou mudar, mas o time tentou mais na base do abafa do que na organização | Foto: Divulgação

Em jogo disputado hoje (24) na Arena da Baixada, o Athletico venceu o Flamengo por 2 a 1, pelo Brasileiro, resultado que deixa os cariocas a sete pontos do líder Internacional, que venceu por 2 a 1 o rival Grêmio.

Os donos da casa abriram o placar com Abner, mas viram os rubro-negros empataram com Gustavo Henrique. Na etapa final, Kayzer deu números finais ao jogo. A partida em Curitiba foi marcada mais por transpiração do que por inspiração dos dois lados, mas venceu a equipe mais organizada e com mais gás em campo.

Na próxima rodada, o Flamengo visita na quinta (28) o Tricolor gaúcho, na Arena do Grêmio. Os atleticanos encaram no domingo (31) o Ceará, às 19h, no Castelão.

Após as partidas intensas disputadas nas vitórias contra Goiás e Palmeiras, o Flamengo foi um time lento e que não conseguiu impor um ritmo forte em momento algum. Sem imaginação, o time jogou de forma espaçada e foi facilmente anulado pela zaga rival. Isolado entre os zagueiros, Gabigol não recebeu bolas em condições e batalhou sozinho na frente. O técnico Rogério Ceni tentou mudar, mas o time tentou mais na base do abafa do que na organização.

