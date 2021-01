Rogério Ceni diz que ainda vai brigar pelo bicampeonato do Flamengo

O técnico Rogério Ceni admite a dificuldade do Rubro-Negro em colar na liderança, mas não joga a toalha. | Foto: Divulgação

Após duas vitórias seguidas e ânimo renovado para brigar pelo título, o Flamengo perdeu para o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, e se complicou na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. A diferença para o líder Internacional, que venceu o Grêmio na rodada, aumentou para sete pontos.



O técnico Rogério Ceni admite a dificuldade do Rubro-Negro em colar na liderança, mas não joga a toalha. O time carioca tem um jogo a menos que o Colorado, e tem a chance de se aproximar do líder na próxima quinta, quando visitará o Grêmio em duelo adiado da 23ª rodada.

“O Flamengo tenta sempre que tem a chance, mas nem sempre consegue. Conseguimos vencer o Goiás, o Palmeiras… Com uma vitória sobre o Athletico-PR estaríamos bem colocados para a disputa futura. Estamos sete pontos atrás do Inter", afirmou Ceni.

"Temos esse jogo atrasado contra o Grêmio e vamos poder fazer uma análise melhor quando tivermos igualado o número de partidas. Vamos saber a distância real e as chances. Ainda temos confronto com Inter. Confronto está aberto. Vamos trabalhar em busca de chegar contra o Inter com chances de igualar e na última rodada, contra o São Paulo, tentar buscar o título”, completou.



Após dois jogos sem levar gol, o Flamengo voltou a apresentar erros defensivos na derrota por 2 a 1 para o Furacão: “No primeiro gol houve um erro de posicionamento. O Nikão cruza com a perna esquerda, e nós deixamos as costas livres para o jogador do Athletico fazer a finalização. No segundo, a posse era nossa. Arriscamos um passe quando poderíamos ter girado pelo lado. Eles recuperaram, fizeram o contra-ataque e marcaram o gol. Então, o primeiro foi erro de cobertura. O segundo, uma tentativa de passe precipitada”, acrescentou.

O Flamengo se manteve na terceira colocação na tabela, com 55 pontos, mas agora não depende mais de si para ser campeão brasileiro.

O elenco recebeu folga nesta segunda-feira e se reapresenta na manhã desta terça, no Ninho do Urubu. A equipe volta a treinar na quarta e viaja para Porto Alegre.

