Xadrez: conheça o esporte que trouxe conquistas nacionais para Manaus

O xadrez atrai cada vez mais interessados | Foto: Reprodução da internet

Manaus - O xadrez originou-se por volta do século VI e logo se espalhou por outros países. Em Manaus, o esporte possui uma organização, a Federação Amazonense de Xadrez (FAX). A enxadrista Vitória Valares conversou com o EM TEMPO e falou sobre o esporte dentro do Amazonas.

Apesar de pouco conhecido no calendário do esporte amazonense, a modalidade possui, ao menos, uma competição por mês. Em dezembro de 2020, a cidade de Parintins realizou um evento de xadrez com o apoio da FAX.

Vitória com a medalha de prata nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal-RN | Foto: Reprodução

“Já venci algumas competições. Entre elas, a mais importante foram os Jogos Escolares do Amazonas, em 2018. Foi a primeira vez que ganhei uma competição de nível estadual. Ela me deu a oportunidade de representar o Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, na cidade de Natal-RN”, lembrou a enxadrista, sobre a felicidade em vencer seu primeiro título estadual.

Fax explica

O Amazonas possui uma entidade voltada a esse esporte, você sabia? A Federação Amazonense de Xadrez (Fax) foi fundada em 1968 e está ligada à Confederação Brasileira de Xadrez (CBX).

A Fax desenvolve várias competições ao longo do ano, mas, por conta da pandemia de Covid-19, as atividades estão suspensas.

Jogadores em uma partida de Xadrez | Foto: FAX

“Nós programamos eventos importantes, durante o ano, mas estamos sem planejamento para 2021, devido à pandemia. Nós temos atletas que já chegaram a pódio de nível nacional, como a jogadora Vitória Valares. Para quem pratica o xadrez, os benefícios são inúmeros, como concentração, atenção, disciplina e raciocínio lógico”, disse a organização.



Dificuldades enfrentadas

Infelizmente, por ser pouco disseminado, o xadrez não ganha tantos incentivos, como é visto em outras modalidades. No estado, seus praticantes passam por diversas dificuldades.

O xadrez traz o raciocínio rápido e poder de concentração | Foto: FAX

“Entre as dificuldades, está a falta de patrocínio e incentivo, que não existe. O jogador que quer evoluir no esporte, tem que arcar com os treinos, torneios, transporte, alimentação e hospedagem. Durante alguns anos tivemos o apoio do Governo com passagens aéreas, mas não é frequente”, Lamentou Vitória.

Representação feminina

Assim como a personagem Beth Harmon, da série “O gambito da rainha”, onde a personagem enfrenta os melhores enxadristas, sendo uma mulher, em uma modalidade majoritariamente masculina, Vitória Valares também enxerga a falta de apoio à categoria feminina, hoje.

“O xadrez é pouco visualizado no estado, principalmente a modalidade feminina. Essa série teve um impacto positivo. É fiel ao esporte, mostrando bem a modalidade do xadrez simultâneo e rápido. Conseguiram mostrar a emoção dos jogadores e os detalhes do jogo. Fez que quem não conhecia o esporte, começasse a se interessar”, contou Vitória.

Sonhos dentro do esporte

Apesar das dificuldades enfrentadas para a prática do esporte, no Amazonas, as projeções para o futuro são de realizar grandes feitos, representando o estado.

Vitória no pódio dos Jogos Escolares da da Juventude | Foto: Reprodução

“Meu sonho é um dia ganhar um torneio a nível nacional. Eu já viajei três vezes para torneios nacionais representando o Amazonas, a próxima meta é jogar um torneio internacional”, finalizou a enxadrista, Vitória Valares.



