Gosta de Ed. Física? Veja a importância da disciplina nas escolas

Manaus - O educador físico é fundamental dentro das escolas, desde a pré-escola até o ensino médio. Os professores de Educação Física Anselmo Neto, 38 anos, e Moisés Fabiano, 50 anos, falaram com exclusividade ao EM TEMPO , sobre a importância desse profissional na vida escolar.

Erroneamente, algumas pessoas acham que as aulas seriam baseadas em levar os alunos para a quadra e dar uma bola. Mas o papel de educar vai muito além disso e deixa aprendizados para toda a vida.

“A principal função é fomentar a atividade física e mostrar aos alunos a importância dos exercícios ao longo da vida do ser humano. Nas idades iniciais na escola, o aluno começa a desenvolver a coordenação motora grossa e fina, como a da escrita. Trabalhando isso, o raciocínio rápido e outras funções cognitivas se desenvolvem melhor.” explica o professor Anselmo.

O professor de educação física, desde a base, até o finalizar do ensino médio tem uma grande importância para os alunos.” completou.

Influências para a vida

Um bom professor pode mudar a vida de seus alunos, e ser um guia para que eles sejam excelentes profissionais, no futuro.

“Felizmente eu tive grandes professores de educação física. Eu tenho como exemplo, o professor Eldo Cabral. Ele fazia muito pelos alunos, não ficava só no treinar. Ele se desdobrava para ser treinador, psicólogo e nutricionista dos alunos. Ele fazia muito além de sua função. Ainda carrego o exemplo dele como profissional da educação física.”

Projetos

A Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM) possui projetos voltados ao esporte dentro das escolas. Dentre eles, jogos de badminton, voleibol e queimada.

O professor Moisés Fabiano, 50 anos, desenvolve o projeto esportivo de Badminton, que acontece na Escola Estadual Francisco de Albuquerque, localizado na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

“Nosso projeto surgiu em 2014, com o objetivo de desenvolver o desporto de badminton. Para que os alunos variassem mais, e não ficassem apenas em basquete e futsal, por exemplo. O badminton trabalha muito o raciocínio rápido, estratégia e velocidade.” disse Moisés.

O badminton pode ser praticado de forma individual, ou em duplas. Ele é jogado com uma raquete e pena, que deve passar por cima de uma rede, para o lado adversário. Ele passou a integrar os jogos olímpicos em 1992. Em Manaus, o projeto de Moisés Fabiano trouxe frutos.

“Nós também treinamos pessoas de fora das escolas, atendendo as comunidades. Emily Benevit e Pietro Lima são dois alunos do projeto e venceram competições nacionais. Eles conquistaram a medalha de prata na categoria individual do Campeonato Brasileiro.” completou o educador físico.

O professor Anselmo Neto, desenvolvia projetos de Voleibol na escola que lecionava. Buscando fomentar a prática dentro das escolas.

“Atualmente eu ocupo um cargo administrativo. Enquanto professor de sala de aula, eu tinha o projeto desportivo de Voleibol, onde os alunos da escola, e de fora da escola, praticavam e nosso objetivo era participar dos jogos escolares. Éramos federados, participávamos dos jogos da federação e várias copas pela cidade.” contou Anselmo, sobre o projeto que desenvolvia.

Dificuldades enfrentadas



Além das dificuldades que a educação brasileira enfrenta, como a falta de infraestrutura e carência de materiais, os profissionais percebem que, cada vez mais os alunos estão desinteressados pelo estudo e prática e da educação física.

“Hoje, a grande dificuldade é estimular os alunos. Diferente dos educadores que estão em academias, que são procurados pelos alunos. Nas escolas, os alunos estão desanimados, e encontramos dificuldades em dar esse estímulo. Na rede pública, temos a falta de material e falta de apoio até dos colegas de profissão. Estimular, hoje é o grande desafio.” diz o professor Anselmo.

