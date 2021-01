Memes no esporte, até onde a brincadeira é saudável?

Meme da seleção brasileira na copa do mundo de 2018 | Foto: Reprodução da internet

Manaus - Durante a carreira, muitos atletas cometem gafes e situações engraçadas, que são lembradas pelos torcedores por muito tempo. Com a internet, os "memes" dentro do esporte são comuns e alcançam cada vez mais pessoas. Mas até que ponto essa brincadeira pode ser levada?



A psicóloga Maiene Menezes, de 23 anos, e o produtor de conteúdo Vinícius Emiliano, 21 anos, conversaram com o EM TEMPO sobre como os memes podem influenciar um atleta.



Palavra da Psicóloga



Os torcedores não perdem tempo para criar imagens relacionadas a várias situações, para divertir os seguidores das páginas, mas isso poderia influenciar o desempenho de um atleta?

"Ele pode ser um fator estressor (gatilhos) desencadeia um desequilíbrio no indivíduo, que pode afetar a autoestima e o desempenho. Quando as brincadeiras são de características preconceituosas, ofensivas, com ódio explícito, sem empatia ou envolvendo terceiros, como familiares, é algo prejudicial, que pode afetar a saúde mental do atleta", alerta a psicóloga.

Se bem dosado, o humor por meio dos memes pode ser algo saudável para ambos os lados e não apresentar riscos para o atleta.

"Os memes contribuem para o nosso bom humor e faz a gente sorrir, o que produz a endorfina e serotonina que são dois hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e tranquilidade. Se levado na esportiva é algo que não irá lhe afetar, pelo menos a longo prazo", explica a psicóloga.



Menino Rubro-Negro, produção de conteúdo e memes esportivos

Vinícius Emiliano, 21 anos, é um produtor de conteúdo esportivo, com mais de 50 mil seguidores no Instagram. Por trabalhar com a internet, ele está acostumado com os memes, e também cria os próprios. Mas na hora de produzir, vale tudo para fazer humor?

"Na criação de memes não vale tudo. Temos que ter muito cuidado para não denegrir os atletas, respeitando sempre. Quem não tem esse cuidado deixa os seguidores voltados e acaba perdendo eles", conta Vinícius.



Mesmo tomando cuidados sobre o que pode ou não ser publicado, alguns atletas ainda se sentem chateados e acabam levando para o lado pessoal.

"Jogadores podem sim ser atrapalhados por memes, tanto os críticos como os que exaltam seu futebol, cabe ao jogador ter pé no chão e uma cabeça boa para tentar não ligar para esse tipo de coisa. Já tomei block do Henrique Dourado por conta de um meme besta, mas por outro lado o Thiago Maia já riu de um meme meu", relembra o produtor.



Durante o ano, Vinícius criou memes que alcançaram mais de 185 mil pessoas, trazendo bastante engajamento para a página dele.

