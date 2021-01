Grêmio x Flamengo: confronto vale a cabeça de Rogério Ceni

O jogo é decisivo para a permanência de Ceni no comando do Flamengo | Foto: Divulgação

O confronto contra o Grêmio é decisivo para o futuro de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Uma nova derrota pode ser o fim da linha para Ceni no time, que foi derrotado pelo Athletico-PR no último domingo (24). O Rubro-Negro enfrenta o tricolor gaúcho nesta quinta-feira (28), em Porto Alegre.



Com 55 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado na tabela de classificação, com um jogo a menos que os líderes Inter (62) e São Paulo (58). A partida na Arena do Grêmio, adiada da 23ª rodada, colocará o Rubro-Negro em pé de igualdade com a concorrência.

Caso Ceni seja demitido, Marcelo Gallardo segue como preferido da diretoria do Flamengo. Na semana passada, o argentino iniciou a pré-temporada no River Plate, mas sua renovação não está sacramentada. Entretanto, admitiu que não deixará o Ríver por menos do que 27 milhões de dólares anuais. Isto significa salário mensal em torno de 2,2 milhões de reais, o que não está fora da realidade do Flamengo, que pagava quase 2 milhões a Jorge Jesus.

Armas do Flamengo para o duelo

Para o Flamengo, o duelo contra o Grêmio pode tranquilizar ou ferver de vez o caldeirão dos bastidores. Apesar disso, o Mengo ganha um reforço de peso para o jogo: desde que chegou ao Fla, Bruno Henrique formou dupla especialmente efetiva contra o tricolor gaúcho.

Como mencionado, Bruno Henrique e Gabigol formam dupla de grande poder, principalmente contra o Grêmio. O único duelo em que nenhum dos dois marcou foi pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Na ocasião, o camisa 9 foi poupado por Jorge Jesus e, com isso, somente o Rei dos Clássicos entrou em campo. Mesmo com a ausência, o Mengo venceu por 3 a 1, no Maracanã, e se manteve firme pelo título nacional. Desde então, foram quatro confrontos e média de mais de um tento por jogo.

Apesar da excelente notícia no ataque, o FLA terá problemas na defesa. Diego Alves e Rodrigo Caio não foram relacionados e, dessa forma, desfalcarão o Flamengo no duelo. Ambos estão entregues ao departamento médico, com lesões na coxa. Além disso, Éverton Ribeiro vive momento conturbado nos bastidores e, mesmo estando na lista, pode estar com os pensamentos em outro lugar. O meia recebeu uma proposta do futebol árabe e possui chances reais de deixar o clube.

Longe do título e com a confiança em baixa, elenco e comissão técnica ainda tentam buscar o título e encerram preparação visando ao duelo contra o Grêmio. O Flamengo enfrenta o tricolor gaúcho nesta quinta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida contará com exibição do Premiere FC, mas o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, no YouTube.

Grêmio

Já o Grêmio pode ter enfim o retorno de Maicon ao time titular diante do Flamengo. O volante cumpre protocolo gradual de intensidade para não atropelar a recuperação física. A equipe ocupa a sexta posição com 51 pontos.

Aos 35 anos, Maicon reitera a cada entrevista coletiva que concede a necessidade de se poupar mais. Ele ficou um mês fora das partidas em recuperação de lesão na panturrilha durante o empate em 1 a 1 com o Santos, na Arena, pelas quartas de final da Libertadores.

A expectativa da comissão técnica é que o capitão tenha condição de jogar pelo menos 60 minutos a partir de agora, já com o ritmo dos duelos anteriores. Contra o Flamengo, ele disputará vaga com Lucas Silva e Darlan, já que Matheus Henrique possui lugar cativo.

Leia mais:

Flamengo divulga lista de jogadores para o duelo contra o Grêmio

Rogério Ceni diz que ainda vai brigar pelo bicampeonato do Flamengo