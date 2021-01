Flamengo vira sobre o Grêmio e assume vice-liderança

Com o resgate de um futebol criativo e grande atuação de Gabigol, o Flamengo derrotou o Grêmio por 4 a 2, hoje (28), em Porto Alegre (RS), e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de sair atrás no placar, o time rubro-negro precisou de oito minutos eletrizantes para marcar três gols e e virar o jogo que havia sido adiado da 23ª rodada.

Diego Souza fez o primeiro gol da partida ainda no primeiro tempo, mas o Grêmio não conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo na etapa final. Entre os 12 e os 20 minutos, Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta decretaram o triunfo rubro-negro. No fim, Diego Souza marcou o segundo do Grêmio, mas não deu tempo para reagir.

O Flamengo ainda fechou a conta com gol de Isla. Com a recuperação, quatro dias após ter sido derrotado pelo Athletico-PR, o Flamengo chegou a 58 pontos e tem o mesmo número do São Paulo, porém com maior número de vitórias, que o coloca na frente na tabela de classificação.

A equipe de Rogério Ceni está a quatro pontos do líder Internacional e ainda tem um confronto direto com o Colorado em casa na penúltima rodada. Já o Grêmio continua em má fase. O time de Renato Gaúcho não vence há cinco partidas -três empates e duas derrotas- e se distanciou da briga pelo título.

O Tricolor soma 51 pontos e está 11 atrás do arquirrival Internacional. Faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo fará na próxima rodada seu terceiro jogo consecutivo como visitante. O time de Rogério Ceni pega o Sport, na Ilha do Retiro, na segunda-feira (1º). Já o Grêmio enfrentará o Coritiba, no estádio Couto Pereira, no domingo (31).