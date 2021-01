Campeonato Brasileiro: Vasco e Bahia ficam no 0 a 0 neste domingo (31)

Com o resultado, o time carioca soma 37 pontos, enquanto o clube tricolor chegou a 36 | Foto: Fernando Salles/W9 Press/Estadão

Rio de Janeiro - Em uma tarde de muito calor no Rio de Janeiro, Vasco e Bahia fizeram um jogo muito disputado em São Januário. Porém, a partida decisiva terminou 0 a 0, um resultado ruim para ambas as equipes, que seguem na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time carioca soma 37 pontos, enquanto o clube tricolor chegou a 36, e podem ser ultrapassados por Fortaleza e Sport na rodada.



O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dia antes, o Bahia recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília).

Vasco pressiona, mas pouco finaliza

No início da partida, em São Januário, o Vasco procurou pressionar a saída de bola do adversário, mas pecou no último passe. Em vários momentos do primeiro tempo, os jogadores cruz-maltinos não tiveram capricho para dar condição ao companheiro de finalizar com perigo. Na melhor chance da equipe carioca, Benítez tocou para Talles Magno, que cruzou, mas a defesa do Bahia afastou o perigo.

Um nova opção ofensiva

A estratégia do Bahia foi explorar os contra-ataques e os espaços que o adversário pudesse conceder. No entanto, a defesa do Vasco fez um primeiro tempo seguro e o time tricolor não conseguiu finalizar. Na volta do intervalo, Luxemburgo decidiu colocar em campo o jovem Gabriel Pec, que levou perigo logo no início do segundo tempo. Ele bateu cruzado e a zaga baiana cortou.

Jogo mais aberto

Na etapa final, as equipes passaram a criar mais oportunidades de gol. A primeira delas foi para os visitantes, com Rossi, que recebeu de Gilberto na esquerda, tirou Léo Matos da jogo, mas bateu fraco. No lado dos donos da casa, Cano recebeu na entrada da área, mas também chutou fraco. Porém, a partir dos 14, o Vasco chegou perto de abrir o placar.

Na primeira jogada, Martín Benítez recebeu na entrada da área e obrigou Douglas a fazer uma boa defesa. No rebote, o goleiro chegou de sola em Léo Matos, mas a bola já tinha saído pela linha de fundo. Logo em seguida, no escanteio, o lateral-direito se antecipou a marcação e subiu sozinho, mas não acertou em cheio e cabeceou por cima.

Gol anulado e Castan expulso

Aos 30 da etapa final, uma falta na intermediária foi cobrada pelo argentino Léo Gil. Leandro Castan aproveitou o cruzamento e dividiu com o goleiro Douglas, mas a bola sobrou para Ygor Catatau cabecear para o fundo das redes. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro anulou o gol e expulsou o capitão vascaíno. No lance, Castan acertou em cheio o rosto do goleiro Douglas, que teve de ser substituído pelo arqueiro Anderson.

Bahia pressiona no fim

Como a partida ficou paralisada por alguns minutos em virtude da consulta ao VAR, o árbitro deu mais 9 minutos de acréscimos. Sendo assim o técnico Dado Cavalcanti mexeu no time colocando mais um atacante e o Bahia foi em busca da vitória. Com um a mais em campo, o time tricolor chegou com perigo, mas Ricardo Graça salvou o Vasco. O time carioca suportou a pressão e o jogo terminou empatado na Colina Histórica.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0x0 BAHIA

Data/Hora: 31/01/2021, às 16h

Local: São Januário - Rio de Janeiro, (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Grazianni Maciel Rocha (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Martín Benítez (VAS) / Gilberto, Rossi e Daniel (BAH)

Cartão Vermelho: Leandro Castan (VAS)

Gols: -

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel; Léo Matos (Ricardo Graça 37'/2ºT), Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil (Carlinhos 37'/2ºT) e Benítez (Ygor Catatau 21'/2ºT); Yago Pikachu, Cano e Talles Magno (Gabriel Pec - intervalo / Cayo Tenório 36'/2ºT)

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Douglas (Anderson 38'/2ºT); João Pedro (Zeca 20'/2ºT), Ernando, Lucas Fonseca (Gabriel Novaes 43'/2ºT) e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel (Ramon 20'/2ºT); Rossi, Thiago Andrade (Alesson 37'/2ºT) e Gilberto.

