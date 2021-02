Neymar diz que quer ficar no PSG e espera que Mbappé permaneça

| Foto: Divulgação

O atacante do Paris Saint-Germain Neymar disse que quer ficar no atual campeão francês e que espera que Kylian Mbappé também comprometa seu futuro com o clube. Neymar chegou ao PSG em 2017 depois de o clube pagar um valor recorde de 222 milhões de euros ao Barcelona, mas a mídia espanhola frequentemente relata rumores de que ele pode retornar à equipe catalã.

Mbappé tem 18 meses restantes em seu contrato e o novo técnico do PSG, Mauricio Pochettino, minimizou relatos de que o atacante francês pode se transferir para o Real Madrid.

"Estou muito feliz hoje. As coisas mudaram muito, não consigo exatamente explicar o motivo, se sou só eu ou se alguma outra coisa que mudou", disse Neymar, cujo contrato termina em junho de 2022 à emissora TF1. "Me adaptei, me sinto mais calmo e estou muito feliz aqui. Quero jogar no PSG e espero que Kylian fique também. É claro, esse é o desejo de todo torcedor do PSG... Com Kylian, tenho um relacionamento de irmãos... Realmente gostamos de jogar juntos", afirmou. "Queremos que o PSG seja um grande time e eu quero continuar fazendo o que faço todos os dias em Paris -jogar futebol e ser feliz. Isso é o mais importante."

O PSG atualmente ocupa a terceira colocação no Campeonato Francês, três pontos atrás do líder Lille.

