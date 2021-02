Partidas de tênis são canceladas em Melbourne após caso da Covid-19

Cinquenta jogos estavam programados para quinta-feira no Melbourne Park | Foto: Divulgação

Todos as partidas programadas para quinta-feira (4) em Melbourne, onde acontecem seis torneios preparatórios para o Aberto da Austrália, que deve começar na segunda, foram anuladas após a detecção de um caso da Covid-19 entre os funcionários de um dos hotéis onde estão alojados os credenciados.

"As autoridades de saúde nos informaram que um membro da equipe de um hotel de quarentena tinha testado positivo para a covid-19. As pessoas relacionadas ao Aberto da Austrália que passaram a quarentena neste hotel deverão ser testadas e isoladas até que recebam um resultado negativo", escreveram os organizadores em uma declaração.

"Não haverá partida na quinta-feira em Melbourne. Um comunicado sobre o programa de sexta-feira será divulgado mais tarde", acrescentam.

"Vamos trabalhar com todas as partes para realizar os testes o mais rápido possível".

Cinquenta jogos estavam programados para quinta-feira no Melbourne Park, onde, devido a obrigações sanitárias, a ATP Cup, dois outros torneios ATP e três torneios WTA são disputados em paralelo esta semana.

Entre 500 e 600 tenistas e outras pessoas credenciadas em Melbourne para o Aberto da Austrália foram isolados e passaram em um teste nesta quarta após este caso de covid.

"Eles ficarão isolados até receberem resultado negativo, e esse trabalho será feito amanhã (quinta-feira)", explicou o primeiro-ministro do estado de Vitória, Daniel Andrews, que não espera que esse evento tenha impacto no programa do primeiro Grand Slam do ano, que começa na segunda-feira.

"No momento, não vejo nenhum impacto no Aberto da Austrália em si", disse ele a repórteres.

