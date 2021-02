Bragantino vence Atlético-GO e sobe na tabela do Brasileiro

Enquanto isso, o Dragão ficou na 13ª posição com 45 pontos | Foto: Ari Ferreira

O Bragantino fez 1 a 0 no Atlético Goianiense na noite desta quarta-feira (3), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Com os três pontos obtidos na partida válida pela 34ª rodada do Brasileiro, a equipe do técnico Maurício Barbieri chegou aos 47, alcançou quatro vitórias nos últimos cinco jogos e pulou para o 8º lugar. Enquanto isso, o Dragão ficou na 13ª posição com 45 pontos. Os gols da noite foram marcados pelo atacante Ytalo, aos 10 da etapa final, e pelo meia Claudinho, que completou 100 jogos pela equipe do interior de São Paulo, aos 48 minutos de pênalti.

No primeiro tempo, o Atlético Goianiense chegou a marcar aos 35. Depois do escanteio, Éder cabeceou e o volante Marlons Freitas mandou para a rede. Mas estava impedido. Com auxílio do VAR, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior confirmou a irregularidade. Aos 45, o centroavante Ytalo já poderia ter marcado para o Bragantino. Ele dominou, girou em cima do zagueiro João Victor e bateu forte. Jean defendeu.

No segundo tempo, o jogo foi ainda mais aberto. Logo aos quatro, Welligton Rato ia ficar de frente para o gol depois de rápido contra-ataque do Dragão. Mas o goleiro Cleiton estava atento, se antecipou ao lance e salvou o Bragantino. Depois, aos 10 minutos, veio o gol dos donos da casa. Aos 12, Welligton Rato por muito pouco não empatou. Depois foi a vez dos paulistas enfileirarem chances. Aos 14 e aos 23, o atacante Arthur perdeu boas oportunidades.

Aos 24, o lateral-esquerdo Edimar isolou em chute bem próximo ao gol dos goianos. Aos 25, foi a vez do volante Ricardo Ryller mandar para fora e perder grande chance. Aos 27, Arthur desperdiçou outra bela chance. Na sequência desse bombardeio do Bragantino, o Atlético conseguiu chegar. Welligton Rato pegou bem de fora da área e a bola passou raspando a trave. Aos 41, o meia argentino Cuello quase marcou o segundo do Massa Bruto e, aos 44, Bruno Tubarão obrigou o goleiro Jean a fazer um milagre. Para fechar o jogo, o árbitro marcou pênalti quando a bola bateu na mão do volante Rithely do Atlético Goianiense dentro da área. Cláudinho bateu muito bem e fechou o placar aos 48. Com mais esse, o meia chegou aos 17 gols marcados no campeonato e se isolou na artilharia.

O próximo compromisso do Bragantino será no domingo (7), quando a equipe paulista vai receber o Flamengo. Na quarta-feira (10), o Atlético visita o Corinthians em São Paulo.