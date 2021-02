Primeiro Clássico dos Milhões do ano é crucial para Flamengo e Vasco

| Foto: Divulgação

O primeiro Clássico dos Milhões de 2021, mas que ainda vale pela temporada 2020 tem caráter decisivo para Flamengo e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (4), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes.

O Rubro-Negro estará em campo de olho na Arena da Baixada, na torcida por um tropeço do Internacional contra o Athletico-PR - a bola também começa a rolar em Curitiba às 21h. Com 61 pontos, o time carioca está a quatro pontos do Colorado, líder do Brasileiro. Se vencer o Vasco e os gaúchos empatarem ou perderem, o Flamengo passará a depender só de si para ser bicampeão, pois terá um confronto direto com o próprio Inter na penúltima rodada.

Já o Cruzmaltino, que iniciou a rodada na 14ª posição, com 37 pontos, mira o fim do jejum de vitórias contra o rival (16 jogos, sendo sete derrotas e nove empates) para manter distância da zona do rebaixamento. O Gigante da Colina entrará em campo sabendo o resultado de concorrentes diretos, como o Fortaleza, que recebe o Curitiba às 18h30, na Arena Castelão, ou o Bahia - que encarou o Fluminense na última quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova.

Em relação ao time que derrotou o Sport por 3 a 0 na última segunda-feira (1), na Ilha do Retiro, a única ausência certa é Diego Alves. O goleiro sentiu a coxa direita na segunda etapa da partida em Recife e foi substituído por Hugo Souza. Já o volante Gerson, que se recupera de uma entorse no pé direito, foi relacionado, mas é dúvida. No Vasco, o zagueiro Leandro Castan, expulso no empate sem gols com o Bahia em São Januário no domingo passado (31), dará lugar a Ricardo Graça.

O Flamengo de Rogério Ceni deve atuar com: Hugo Souza; Maurício Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson (Pepê), Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Já o provável Vasco de Vanderleu Luxemburgo terá Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Martín Benítez e Yago Pikachu; Talles Magno (Gabriel Pec) e Germán Cano.

O duelo desta quinta-feira é o terceiro entre Flamengo e Vasco pela temporada 2020. Em janeiro do ano passado, pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca), o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, em jogo no qual os dois times foram a campo com garotos e reservas. O atacante Lucas Silva - que trocou o clube da Gávea pelo Paços de Ferreira, de Portugal - balançou as redes.

O reencontro foi em outubro, pela 15ª rodada da atual edição do Brasileiro, em São Januário. O atacante Talles Magno abriu o marcador para o Cruzmaltino, mas o zagueiro Léo Pereira e o atacante Bruno Henrique garantiram a vitória flamenguista por 2 a 1, de virada. O último triunfo vascaíno foi em abril de 2016: 2 a 0, pela semifinal do Carioca, em partida realizada na Arena da Amazônia, em Manaus.

