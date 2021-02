Bayern de Munique vence antes da estreia no Mundial de Clubes

O Bayern tem agora 48 pontos | Foto: Reuters

O Bayern de Munique saiu ileso das fortes nevascas e temperaturas congelantes ao derrotar o Hertha Berlim por 1 a 0 fora de casa, nesta sexta-feira (5), abrindo 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão, com sua quinta vitória consecutiva na competição, seu último compromisso antes do Mundial de Clubes.

O francês Kingsley Coman marcou o gol da vitória em um chute da entrada da área aos 21 minutos. A bola passou por cima do goleiro Rune Jarstein, que já tinha defendido um pênalti de Robert Lewandowski.

O Bayern tem agora 48 pontos, 10 à frente do segundo colocado, o RB Leipzig, que enfrenta o lanterna Schalke 04 no próximo sábado. O Hertha está na 15ª colocação, com 17 pontos.

Foi um ensaio bem-sucedido para o Bayern, que parte rumo ao ensolarado Catar para disputar o Mundial de Clubes. O time alemão enfrenta o Al-Ahly (Egito) nas semifinais, enquanto busca conquistar o sexto troféu em menos de 10 meses e igualar o feito do Barcelona em 2009.

“Agora será um bom voo”, disse o técnico do Bayern, Hansi Flick. “Queríamos partir para o Catar com uma vitória”, completou.

“Foi por vezes difícil e tivemos de superar algumas fases em que não tínhamos a posse de bola. Mas defendemos a nossa vantagem de 1 a 0 e por isso estou satisfeito”, afirmou.