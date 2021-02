Disciplina e resistência: arte samurai ganha novos adeptos em Manaus

Arte centenária tem adeptos em todo o Brasil. | Foto: Divulgação

Manaus - A artes marciais japonesas sempre causaram encanto nos brasileiros, principalmente por suas técnicas repletas de disciplina e resistência. Em Manaus, modalidades de artes clássicas com espadas, como Kenjutsu e o Iaijutsu, têm sido popular entre jovens e adultos.

O coordenador dessa arte em Manaus, Guilherme Pinheiro, pratica ambas as técnicas há dez anos e afirma que, apesar de contar com espadas, não há motivos para preocupação, “Não é perigoso. Como em qualquer arte marcial ou esporte estamos sujeitos a acidentes, porém com nossa metodologia de treino e nossos equipamentos de proteção temos um índice menor que do futebol ou outros esportes ”, conta.

Para isto, os equipamentos de proteção são essenciais, como armaduras e roupas confortáveis para a prática. Logo no início das aulas, o aluno recebe uma espada de bambu ou de madeira para treinar e, conforme vai evoluindo, pode utilizar de outros itens mais avançados. E essa evolução requer prática, de acordo com Guilherme, aos fins de semana podem durar mais de doze horas, motivos pelos quais seus praticantes sempre contam com dificuldades no início.

O servidor público Rafael Lins, de 33 anos, pratica ambas as modalidades há quatro anos e relata que todo o caminho requer atenção constante. “O aluno iniciante tem que aprender não só os golpes, mas os padrões de etiqueta japonesas, para entrar no dojo, durante o treino e quando sair do dojo também. Fora que habilidade com a espada só se desenvolve com o tempo”, diz. Além do kenjutsu e do iaijutsu, Rafael também pratica o jojutsu, uma terceira técnica complementar para o condicionamento completo do corpo.

Para ele, o kenjutsu, através da dedicação ajuda a enfrentar problemas como o cansaço, a inabilidade com a espada e até mesmo com o calor do ambiente. O iaijutsu ajuda na concentração e foco do aluno. Por sua vez, o jojutsu ensina a ter noção de espaço e amplitude na hora da execução dos movimentos. “Tudo acaba se conectando”, completa.

No aspecto físico, os maiores benefícios estão no trabalho dos músculos e no ajuste da postura. A estudante e praticante de kenjustu, Priscila Moreira, de 25 anos, sentiu no dia a dia os reflexos desse empenho. “Quando comecei eu era muito sedentária e me cansava com facilidade. Depois de um tempo percebi que, durante minhas atividades cotidianas, eu ofegava menos, respirava melhor. E também ajudou e ainda ajuda a manter o controle de peso. ”

Arte de corpo e mente

Um dos grandes pontos das artes marciais japonesas é justamente o aprendizado que o acompanha, um trabalho completo de corpo e mente. Além da melhora no físico, seus praticantes relatam aumento da resiliência, uma maior maturidade em relação a acontecimentos do dia a dia e busca constante pela firmeza em meio a adversidades. Tudo isto é atrelado ao ensinamento do Código de Conduta dos Samurais.

O coordenador Guilherme Pinheiro nos conta que elas são ensinadas junto a lições de vida e virtude. “Baseado nas sete virtudes: coragem, honra, razão, lealdade, verdade, justiça e compaixão, finalizamos nossos treinos com uma lição para a vida, para nosso cotidiano e para nos melhorar como pessoas, damos o nome de Momento de Ouro. Estas lições vêm de experiências vividas por nosso Sensei, provérbios e culturas japonesas e situações históricas da formação do Japão”.

Por conta da necessidade de manter um treino constante, mesmo durante a pandemia as aulas não pararam, já que várias competições nacionais e internacionais acontecem com frequência e os alunos se sentem motivados em participar justamente pela filosofia de evolução. “. A experiência é muita boa ainda que você não se consagre vencedor, a sensação de competir e participar já vale um grande aprendizado”, conta Rafael.

Para quem se interessou, as aulas são praticadas na Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (NIPPAKU), no bairro Adrianópolis, às quartas e sextas. As matrículas, aquisição de material ou mais informações estão disponíveis através do Whatsapp (92) 98194-7514 ou pelo site www.niten.org.br/manaus.

