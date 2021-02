'Zagallo vacina tem 13 letras', comemora ídolo após imunização no RJ

O ex-técnico tomará a segunda dose da vacina após 28 dias | Foto: Reprodução Instagram

Jorge Mario Lobo Zagallo, o eterno técnico da seleção, de 89 anos, foi vacinado contra a covid-19, na manhã desta segunda-feira (8). Supersticioso e alegre como sempre, Zagallo brincou "'Zagallo vacina', tem 13 letras", considerado o número da sorte do ex-jogador.

Ele foi vacinado no posto montado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Zagallo estava acompanhado do Neto e foi vacinado sem sair do carro. Ele retorna ao local após 28 dias para tomar a segunda dose e completar a imunização.

