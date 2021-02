Botafogo rebaixado para a Série B e humorista lamenta: 'um dia triste'

O humorista se pronunciou como torcedor e lamentou o momento atual do clube | Foto: Reprodução Instagram

O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, desabafou nas redes sociais após a queda do time de coração, o Botafogo, para a série B. O time foi rebaixado após perder para o Sport por 1 a 0, na última sexta-feira (5).

Com a camisa do time e semblante triste, o humorista escreveu o momento sentido pelos torcedores do Fogão.

"Mais um dia triste na história do Botafogo. Não sei o que dizer aos torcedores. Não sei o que sentir diante de tantas inglórias recentes. Sempre fomos o 'Glorioso', e algum tempo vivemos o oposto disso. Sinto o fim de uma era. Sinto que o Botafogo está sem reação, está partindo para um clube obscuro que vivera eternamente do passado. Lamento, lamento não competir, lamento não assistir um jogo desse campeonato tamanha mediocridade. Estou triste, estamos todos tristes não só pelo rebaixamento, estamos com a escuridão em que nos encontramos, a hibernação que insiste em não ir embora. Salve o nosso Fogão", escreveu no Instagram.

A dureza do rebaixamento

Segundo a diretoria do clube, o foco está na temporada 2021 | Foto: Vítor Silva- Botafogo

Após o anúncio do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2020, o Diretor de Futebol Eduardo Freeland anunciou as saídas do Gerente de Futebol Túlio Lustosa, do treinador Eduardo Barroca, seu auxiliar Felipe Lucena e o Preparador Físico Anderson Gomes.

Segundo eles, o foco será na temporada de 2021 e necessária a reconstrução do clube. O auxiliar permanente Lucio Flavio assume a equipe interinamente até o fim do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, torcedores definiram o momento do clube como "irresponsabilidade" e "falta de compromisso". Esta é a terceira vez que o clube cai no campeonato.

"Parabéns pelo campeonato surreal que nos fizeram passar. Nunca vi um time tão ruim jogar. Nem na segunda divisão. Isso nunca foi futebol. Sem esquema, sem recurso nenhum para se superar. Muito triste passar uma competição dessa forma. Vocês se superaram. Foi uma façanha ser rebaixado, faltando quatro rodadas", escreveu o torcedor Roberto Monteiro.

