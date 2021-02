Fast anuncia reforços para o Barezão 2020

Goleiro, atacantes e zagueiros estão na lista dos reforços | Foto: Divulgação Fast

Manaus - O clube amazonense anuncia sete jogadores que serão o reforço para o Barezão 2020. Além das contratações, o clube conta com novos patrocinadores.

Ariel dos Santos foi convocado como atacante para esta nova etapa. O meia Alex Ricardo será uns dos responsáveis por armar o time. Os zagueiros Jr. Porto e Rennã da Silva foram convocados para o time.

A lista continua com o goleiro Roger Kath que foi destaque na campanha do vice-campeonato amazonense do Fast Clube em 2019. Quem chega como lateral-direito é o Lucas Bala. Outro atacante que fará parte do elenco é Emerson Bacas.

Além dos jogadores, a diretoria anunciou Tiago Batizoco, de 39 anos, para comandar o time no Barezao 2020. Batizoco é o atual campeão Rondoniense. O treinador já atuou no Comercial-MS, América-GO, Barcelona-RO, Novoperário-MS, Cotia-SP, Cruzeiro-RO, Guariba-SP, Espigão-RO, Ji-Paraná-RO, Porto Velho-RO, Rolim de Moura-RO, Santos-RO, VEC-RO e Real Ariquemes-RO.

“Com o incentivo de nossos torcedores e reconhecimento de nossos patrocinadores. Continuaremos fazendo história no Norte do Brasil”, escreveu a diretoria.

Os torcedores comemoram as mudanças e apostam em um novo tempo no futebol do Fast Clube.“O Emerson Bacas joga bem. Lembro dele da época do Rio Branco contra o Manaus na Copa Verde e Série D. Boa sorte para o time”, disse um torcedor.

“Estamos felizes com as novas parcerias que o time vem mostrando. Está dizendo que o time busca avançar e novos resultados em campo. Parabéns pelas novas parcerias”, comentou Kelsemir Paiva.

Barezão

O torneio, desta vez, será de “tiro curto”, de 10 a 22 de fevereiro após decisão em reunião ente a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e os oito clubes amazonenses no Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), em dezembro de 2020.

Fast, Iranduba, Amazonas, Nacional, Manaus FC, Penarol, São Raimundo e Princesa participam desta edição.

Jogos

Quarta (10): Amazonas FC enfrenta o Nacional às 16h. O Manaus FC disputa contra o Penarol, às 18h30 e o Fast Clube recebe o Iranduba, às 20h.

Sábado (13): Penarol joga contra o Nacional, às15h30. O Manaus enfrenta o Amazonas FC, às16h e Iranduba duela contra o São Raimundo no mesmo horário.

A rodada 3 da primeira fase acontece na terça (16). Amazonas FC duela contra o Penarol, às 15h30; o São Raimundo entra em campo contra o Fast, às 16h e o Nacional joga contra o Manaus.

