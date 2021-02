Bayern está na final do Mundial de Clubes

Lewandowiski marcou e encantou torcedores | Foto: Divulgação Bayern

O Bayern de Munique (Alemanha) derrotou o Al-Ahly (Egito) por 2 a 0 e garantiu a classificação para a grande decisão do Mundial de Clubes. O jogo aconteceu nesta segunda (8) no estádio Al-Rayyan, em Doha (Catar).

Os campeões enfrentam o Tigres (México) na final, na próxima quinta-feira (11) no estádio Cidade da Educação, a partir das 15h.

Já o Al-Ahly disputa o terceiro lugar do Mundial de Clubes, também no estádio Cidade da Educação, mas a partir das 12h (horário de Brasília), contra o Palmeiras, que foi derrotado por 1 a 0 no último domingo pelo Tigres na outra semifinal da competição.

O Bayern busca o tetracampeonato mundial e a sexta conquista da temporada após vencer o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Uefa.

*Via Agência Brasil

