Loco Abreu é contratado pelo Athletic Club, de São João Del Rey (MG)

Loco Abreu foi ídolo do então rebaixado Botafogo | Foto: Fernanda Trindade / Athletic

No auge dos seus 44, o jogador Loco Abreu assinou contrato para jogar pelo Athletic Club, de São João Del Rey, de Minas Gerais. A confirmação da contratação do jogador ganhou repercussão nacional.

Ele desembarcou nesta segunda-feira (8), às 19h, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e já vestiu o manto. Ele vira o reforço do Esquadrão de Aço para a disputa do Campeonato Mineiro 2021.

"Obrigado por acreditar em nosso projeto", disse o time em redes sociais.

Loco Abreu foi ídolo do então rebaixado Botafogo. Foi o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do time com 63 gols.

