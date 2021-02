Após gol polêmico, Paysandu pede anulação de partida contra Manaus FC

Segundo informações do STJD, o pedido do time paraense foi recebido na última sexta-feira (5) | Foto: Jorge Luiz/Paysandu

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que o Paysandu entrou com ação para anular a partida de ida do confronto com o Manaus, na última quarta-feira (3), após polêmica de “marcar um gol inexistente".

O jogo aconteceu no estádio Bezerrão, no Gama (DF), pelas quartas de final da Copa Verde de 2020. O duelo terminou empatado em 1 a 1.

Segundo informações do STJD, o pedido do time paraense foi recebido na última sexta-feira (5). A arbitragem "cometeu um erro de direito ao marcar um gol inexistente" do time do Amazonas.

O Manaus FC informou que vai se pronunciar em momento oportuno.

A polêmica ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Papão vencia por 1 a 0.

"Ao ver do impugnante, configurada a ocorrência de um erro de direito, pois, estando o árbitro DE FRENTE para o lance, há que se questionar se é razoável que o mesmo tenha visto a bola ultrapassar por completo a linha do gol, apesar de nenhum dos outros personagens presentes em campo ter feito a mesma, ERRÔNEA, interpretação. O erro de direito no futebol se dá quando um juiz mostra total desconhecimento das regras ou as aplica de maneira equivocada, e é justamente o caso de um árbitro que não sabe que a bola precisa transpor completamente a linha de meta para que o gol seja marcado", destaca o pedido do Paysandu, segundo o STJD.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

Fast anuncia reforços para o Barezão