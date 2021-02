Causa do acidente que matou Kobe Bryant pode ser definida hoje (9)

Aos 41 anos, Kobe era considerado o “Michael Jordan” de sua geração e fez história com o Los Angeles Lakers durante 20 anos | Foto: Divulgação

Pode ser determinado hoje (9) pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) a causa provável da queda de helicóptero que matou o astro da NBA Kobe Bryant, sua filha e sete outras pessoas em 26 de janeiro de 2020.

Segundo informações do NTSB, as ações do piloto são o foco da investigação da queda do helicóptero.O piloto Ara Zobayan disse aos controladores de tráfego aéreo que sua aeronave estava se elevando de nuvens pesadas, quando na verdade estava abaixando, imediatamente antes de se chocar com a encosta de uma colina perto da cidade de Calabasas, disse o NTSB em junho.

Kobe foi cinco vezes campeão da NBA, possui duas medalhas de Ouro nas Olimpíadas, além de um título da Copa do Mundo de Basquete com os Estados Unidos | Foto: Reprodução

O conselho disse que os pilotos podem se confundir a respeito da atitude e da aceleração de uma aeronave quando não conseguem ver o céu ou a paisagem ao seu redor, o que causa uma "desorientação espacial".

"Sem referências externas ou atenção ao mostrador de atitude do helicóptero, os verdadeiros ângulos de arfagem e inclinação podem ser mal interpretados", disse o NTSB em junho. Zobayan também morreu no acidente.

*Via Agência Brasil

