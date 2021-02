Inter joga com o melhor ataque contra o Sport nesta quarta (10)

O último trabalho antes da partida foi nesta tarde de terça (9), no CT Parque Gigante | Foto: Ricardo Duarte

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Internacional trabalha forte para o próximo jogo desta quarta-feira (10), às 19h, no estádio Beira-Rio, contra o Sport, pela 35ª rodada.

Líder da competição e com 12 jogos de invencibilidade, o Colorado busca mais três pontos para seguir forte na luta pelo título e impedir o desejo de conquista do Flamengo, atual vice-líder.

Na manhã desta segunda-feira (8), o treinador Abel Braga comandou o penúltimo treinamento da equipe mirando o desafio no Gigante.

O Colorado tem grandes chances do título | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico realizou uma atividade tática com o provável time que entrará em campo nesta quarta. Sem poder contar com Lindoso e Moisés suspensos, o comandante terá o retorno do capitão Rodrigo Dourado.



O último trabalho antes da partida foi nesta tarde de terça (9), no CT Parque Gigante. Com 66 pontos, o Colorado está na primeira posição e tem a melhor defesa e um dos melhores ataques do Brasileirão.

O atacante Marquinhos falou sobre a partida do Leão contra o Inter

"Temos expectativas de pontuar aqui, contra uma equipe que luta pelo título. Vamos em busca dos três pontos com a cabeça no jogo. Tentar fazer tudo equilibrado e o que fizemos no jogo passado. Jogar na Série A é um sonho que ainda estou realizando e vai ser crucial permanecer. Nunca falamos em cair e sim permanecer. Vamos brigar até o último ponto com garra para permanecer", disse.

*Com informações da assessoria

