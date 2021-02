Athletic Club Futebol apresenta Loco Abreu oficialmente

O artilheiro uruguaio expressou toda a sua empolgação com a chegada ao Athletic Club Futebol | Foto: Fernanda Trindade/ Athletic

O Athletic Club Futebol apresentou oficialmente nesta terça-feira (9) o atacante uruguaio Loco Abreu. Aos 44 anos de idade, o centroavante soma agora o 30º clube de sua carreira. No Brasil ele já defendeu Grêmio, Figueirense, Bangu, Rio Branco-ES e Botafogo, onde se tornou ídolo.

Pela seleção de seu país ele disputou uma Copa do Mundo, a de 2010, na África do Sul. Naquela oportunidade o Uruguai ficou com a terceira posição da classificação.

A contratação de Loco Abreu pode ser considerada a cereja do bolo do time de São João Del Rei, que em 2021 disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro pela primeira vez desde o ano de 1970.

Hora de desfrutar

Na primeira entrevista após a sua apresentação, o artilheiro uruguaio expressou toda a sua empolgação com a chegada ao Athletic Club Futebol, e afirmou que o momento é de desfrutar: “Acho que, na verdade, todos do Athletic devem curtir este ano de maneira especial, independentemente do que acontecer: vencer, perder, empatar. Obviamente que temos a responsabilidade de treinar para ganhar [...]. Tem pessoas que nunca viram o Athletic na primeira divisão. Então, vamos desfrutar muito desse momento e vou ser parte desse momento especial”.

Agora a expectativa fica por conta da estreia do uruguaio pelo time de São João Del Rei. O primeiro jogo do Athletic Club Futebol pelo Campeonato Mineiro será no dia 28 de fevereiro, contra o Patrocinense, no estádio Pedro Alves do Nascimento, a partir das 16h (horário de Brasília).